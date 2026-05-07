الموجة 29 .. بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، تابع السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين، من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، انتظام سير العمل بالمرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وجاءت المتابعة عبر البث المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، الذين تواجدوا ميدانيًا للإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة، حيث اطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل وتنفيذ المستهدفات وفق البرنامج الزمني المحدد، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ29 يتم تنفيذها على مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 17 يوليو 2026.