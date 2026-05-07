ضبط 3 طن دقيق مُدعم قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملة مكبرة ببني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة بمركز ببا، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور التلاعب والاحتكار.

وشارك في الحملة مسؤولو إدارة التجارة الداخلية والمكتب الفني بالمديرية، والتي تمكنت أثناء ممارسة أعمالها الرقابية من ضبط كمية 3 أطنان من الدقيق المخصص للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.