مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة بالطابق الرابع في العاشر من رمضان

لقي عاملان محارة مصرعهما متأثرين بإصابتهما اثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء أداء عملهما بأحد العقارات تحت الإنشاء في الحي 28 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطاراً يفيد سقوط كل من صابر .ح، 34 سنة، مقيم بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وسعد.ع 48 عامًا، مقيم بذات العنوان، وذلك أثناء عملهم أعلى سقالة بالطابق الرابع لتنفيذ أعمال المحارة، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصاباتهما البالغة.

