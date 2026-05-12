وزير الري يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات

تلقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس مراد غالي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، يستعرض أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وجاهزية محطات الرفع خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي.

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، حيث تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات، وتركيب محركات وصناديق تروس، وإنشاء غرف محولات، وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات، وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية.

وتم إصدار أمر إسناد لعملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وجارٍ البت الفني لإنشاء محطتي الحامول وسمتاي، وجارٍ طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات (النقرة ١ و٥، والبستان ١، وحلق الجمل، وإهناسيا)، وتوريد وتركيب عدد (٨) صناديق تروس لمحطات المصلحة، وإصدار أمر إسناد لعمليات (إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة - توريد وتركيب عدد (٢٤) صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء)، كما تم الانتهاء من عدد (٨) عمرات لمحطات النقرة، وجارٍ تنفيذ عدد (٢٢) عمرة، وكذلك إعادة تأهيل عدد (٧) محركات.

كما أنه جارٍ إعداد خطة لاحتياجات المحطات خلال الخمس سنوات القادمة، لضمان جاهزية المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية للري والصرف.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.

وقد أكد الدكتور سويلم على مواصلة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة الأخرى، لضمان قدرة منظومة إدارة وتوزيع المياه على استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الصيفي.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع (٣٦٩ محطة ري تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة)، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع.