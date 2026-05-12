قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح حفني: جميع شركات مصر للطيران حققت أرباحا لأول مرة.. وخسائر الحرب بلغت 53 مليون دولار في أبريل
زوج ابنته.. كشف حقيقة ضرب سائق لـ رجل مُسن في الدقهلية
هترخص 10 %.. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة سارة للمواطنين| فيديو
الصحة: تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج في الأراضي المقدسة
الرئيس السيسي يؤكد لجوتيريش دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات عليها
وزير الري يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات

وجاهزية محطات الرفع
وجاهزية محطات الرفع
حنان توفيق

تلقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس مراد غالي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، يستعرض أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وجاهزية محطات الرفع خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي.

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، حيث تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات، وتركيب محركات وصناديق تروس، وإنشاء غرف محولات، وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات، وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية.

وتم إصدار أمر إسناد لعملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وجارٍ البت الفني لإنشاء محطتي الحامول وسمتاي، وجارٍ طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات (النقرة ١ و٥، والبستان ١، وحلق الجمل، وإهناسيا)، وتوريد وتركيب عدد (٨) صناديق تروس لمحطات المصلحة، وإصدار أمر إسناد لعمليات (إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة - توريد وتركيب عدد (٢٤) صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء)، كما تم الانتهاء من عدد (٨) عمرات لمحطات النقرة، وجارٍ تنفيذ عدد (٢٢) عمرة، وكذلك إعادة تأهيل عدد (٧) محركات.

كما أنه جارٍ إعداد خطة لاحتياجات المحطات خلال الخمس سنوات القادمة، لضمان جاهزية المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية للري والصرف.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.

وقد أكد الدكتور سويلم على مواصلة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة الأخرى، لضمان قدرة منظومة إدارة وتوزيع المياه على استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الصيفي.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع (٣٦٩ محطة ري تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة)، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع.

مصلحة الميكانيكا والكهرباء موسم أقصى الاحتياجات المائية الحالي محطة ري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

سلوي محمد علي و خالد الجندى ومحمد رياض في جنازة عبد الرحمن أبو زهرة..شاهد

سلوى محمد علي وخالد الجندي ومحمد رياض في جنازة عبد الرحمن أبو زهرة.. شاهد

جثمان الراحل عبد الرحمن ابو زهرة

تفاصيل تشييع جثمان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحضور نجوم الفن

الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

ياسمين صبري تنعى عبدالرحمن أبو زهرة

بالصور

دجاج مشوي على الطريقة التركية مع تتبيلة سرية

دجاج مشوي على الطريقة التركية مع تتبيلة سرية
دجاج مشوي على الطريقة التركية مع تتبيلة سرية
دجاج مشوي على الطريقة التركية مع تتبيلة سرية

تموين الشرقية يحرر 742 محضراً حيال أصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد