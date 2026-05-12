وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالشكر إلى كل من على حسب الله مشرف محطة الرديسية الجديدة، وحنا جاد الرب فنى تشغيل محطة الرديسية الجديدة، ومحمود سليمان بحارى الرى بإدارة رى إدفو شرق، وذلك لتصديهم بشجاعة لمحاولة سرقة تعرضت لها محطة الرديسية القديمة بمحافظة أسوان، فى تمام الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٦، حيث قاموا بالتحفظ على الجناة وإبلاغ شرطة النجدة، ما أسفر عن القبض على الجناة.

وقد أشاد الدكتور سويلم بيقظة رجال الرى وحرصهم على حماية محطة الرفع والتصدى لمحاولة السرقة، موجهاً بصرف مكافأة مالية لسيادتهم تقديراً لشجاعتهم وإخلاصهم فى العمل، ودورهم فى الحفاظ على ممتلكات الدولة.