هل يجوز للحاج ترك المبيت بمنى ليالى التشريق؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز للحاج ترك المبيت بمنى ليالى التشريق؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء إن ما عليه الفتوى أن المبيت بمِنى ليالي التشريق سُنة فمن كان به عذر شرعي كالتعب الشديد وضيق المكان وخوف المرض جاز له شرعًا ترك المبيت.

وتابعت عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “فمَن تركه الأيام الثلاثة جميعًا يسن له -ولا يجب- أن يجبره بدم، ومن ترك مبيت ليلة واحدة يسن له جبرها بالتصدق بـ 510 جرامات من طعام، فمن لم يجد فلا إثم عليه، ولا يلزمه شيء أيضًا”.

حكم رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحـ.ـر للقادر وغير القادر

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النح.ر بعد نصف ليلة النح.ر للقادر وغير القادر على حد سواء.

واستدلت الإفتاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النح.ر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت". أخرجه أبو داود.

هل يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر “فيسبوك”، أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.

وأشار الأزهر للفتوى إلى أنه يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.