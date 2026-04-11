الأهلي يطالب رابطة الأندية والتظلمات بإلغاء العقوبات على لاعبيه

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بتظلم إلى كل من رابطة الأندية المحترفة، ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، من القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات، التي نصت على إيقاف الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، مباراة واحدة، وغرامة مالية 5 آلاف جنيه، وإيقاف محمد الشناوي أربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه.

وطالب الأهلي في تظلمه للجهتين بإلغاء القرارات المشار إليها بعد ثبوت الخصومة مع حكم المباراة محمود وفا، وتقديم الأهلي ولاعبيه شكوى ضده إلى لجنة الانضباط عقب تجاوزه في حق لاعبي الأهلي الشناوي وتريزيجيه وحسين الشحات بالألفاظ غير اللائقة والدفع باليد في سابقة خطيرة في الملاعب المصرية.