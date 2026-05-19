جلسة حاسمة بين الأهلي وتوروب لإنهاء التعاقد

كشف الإعلامي جمال الغندور عن جلسة حاسمة مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، ستُعقد يوم الخميس أو الجمعة المقبلين بحضور وكيل المدرب، من أجل إنهاء ملف رحيله بشكل رسمي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، من المقرر أن يشهد الاجتماع حضور سيد عبد الحفيظ لحسم كافة التفاصيل الخاصة بفسخ التعاقد، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن الشرط الجزائي.

وأكد أن الأهلي يسعى للوصول لاتفاق نهائي مع المدرب لتقليل المقابل المالي المستحق، لكن في حال تمسك وكيل توروب بالحصول على قيمة الـ5 أشهر كاملة، فإن إدارة الأهلي ستقوم بسداد المبلغ.

ياسين منصور ينقذ الأهلي

وأشار إلى أن ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة سيتحمل جزءًا من قيمة الشرط الجزائي من ماله الخاص، لكنه لن يتحمل كامل المبلغ بمفرده.

