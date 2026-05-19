عليها علامات استفهام.. المثلوثي يتحدث عن رحيل معلول عن الأهلي

تحدث حمزه المثلوثي، نجم الزمالك السابق والصفاقسي التونسي الحالي عن رأيه في الكرة المصرية والتونسية والفارق بينهما.



وأضاف المثلوثي في تصريحات صحفية أن الفارق بين الكرة المصرية والتونسية كبير مشددا أن الدوري المصري يتفوق كثيرا على الدوري التونسي قائلاو" البعض هاجمني، لكنها الحقيقة.. كيف لا أحب لبلادي الخير؟، ولكننا أصبحنا بعيدين تمامًا عن الكرة المصرية.. لا وجه للمقارنة".

وأكمل: “اذهبوا وشاهدوا مباراة عادية في الدوري المصري، مثل إنبي أمام سموحة، شاهدوا نسق تلك المواجهة، وقارنوها بأي مواجهة في الدوري التونسي، واحكموا بنفسكم”.

وتابع : “نحن نتفوق على مصر بأننا أخبث منهم، ونعرف كيف نسرق المباراة بالخباثة، ولكن كرويًا هم يتفوقون علينا كثيرًا.. ابتعدوا عنا بشكل كبير.. هذه هي الحقيقة”.

وعن رأيه في تجربة معلول مع الأهلي فأكد أن معلول وساسي هما من فتحا الباب أمام اللاعبين التوانسة في مصر.

وتابع: "طريقة خروج معلول من الأهلي؟ معلول شيء آخر، هو أسطورة بأتم معنى الكلمة في مصر.. هو لا يستطيع السير في الشوارع أو المولات.. هو شيء مقدس في مصر …يحبونه بشكل غير طبيعي، ولديهم كل الحق.. في 9 سنوات، حقق 22 بطولة.. هو من أساطير الأهلي.. بالإضافة إلى أخلاقياته، فمن الصعب أن تستمع لوجوده في أزمة".

وأكمل أن طريقة رحيله عن الأهلي تضع علامات استفهام عديدة.