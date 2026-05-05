قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية نظيفة قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي
استخدام البخاخة .. المصل واللقاح تحذر من الأتربة والعدوى الفيروسية
نقيب المأذونين : رابع المستحيلات الزوج يطلب إذنًا موثقًا من زوجته
قرية إسبانية تعرض منزلاً مجانيًا وفرصة عمل مقابل العيش بها .. ما القصة؟
حورس يحلّق فوق القاهرة .. شعار المونوريل يربط عظمة التاريخ بتكنولوجيا المستقبل
أحمد موسى : عدوان همجي إيراني على الأشقاء العرب
الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
75 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام سموحة بهدف الدباغ
البابا تواضروس يتحدى موروثات الصعيد: حرمان البنات من الميراث كسر لوصية الإنجيل
بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي
تعاون تركي مرتقب في مصر لتحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
آية التيجي

تصدّرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها اللافت في حفل ميت جالا 2026، أحد أبرز الأحداث العالمية في عالم الموضة، والذي يُقام سنويًا في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

إطلالة مميزة بطابع روحاني

لفتت جورجينا الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان كورسيه باللون الأكوا من تصميم المصمم لودوفيك دي سان سيرنان، تميز بطرحة شفافة وتفاصيل زهرية ناعمة، إلى جانب سبحة أضافت لمظهرها لمسة روحانية مختلفة.

وكشفت جورجينا، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، أن إطلالتها جاءت مستوحاة من إيمانها الشخصي، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

ميت جالا 2026.. الموضة تلتقي بالفن والاستثمار

جاءت ثيمة حفل هذا العام "Fashion is Art"، وفقًا لما نشرته مجلة Vogue، لتعكس العلاقة المتزايدة بين عالم الأزياء والفنون البصرية، حيث تحولت الموضة إلى عنصر ثقافي واستثماري عالمي.

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

وشهد الحدث أرقامًا ضخمة، إذ بلغت قيمة التذكرة الواحدة نحو 100 ألف دولار، بينما وصلت أسعار الطاولات إلى 350 ألف دولار، فيما نجح الحفل في جمع قرابة 42 مليون دولار لدعم معهد الأزياء التابع للمتحف.

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

انتقادات رغم النجاح

ورغم النجاح الكبير الذي حققه الحدث على المستوى الاقتصادي، لا يزال يواجه انتقادات متكررة، حيث يعتبره البعض رمزًا للفجوة بين مظاهر الرفاهية المبالغ فيها والواقع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الجدل حول التكاليف والضغوط المرتبطة بإطلالات النجوم.

جورجينا رودريجيز ميت غالا 2026 إطلالة جورجينا كريستيانو رونالدو حفل ميت غالا Vogue الموضة العالمية فساتين المشاهير تريند عالمي أخبار الموضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

جسم حديدي غامض

جسم حديدي غامض يظهر على شاطئ مطروح ويثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك بطلا للدوري المصري اليوم.. كيف يحدث ذلك؟

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

بالصور

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

احذرها.. 3 أخطاء ترتكبها يوميا تزيد من احتمالات إصابتك بأمراض القلب

كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد