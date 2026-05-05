جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

تصدّرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها اللافت في حفل ميت جالا 2026، أحد أبرز الأحداث العالمية في عالم الموضة، والذي يُقام سنويًا في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

إطلالة مميزة بطابع روحاني

لفتت جورجينا الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان كورسيه باللون الأكوا من تصميم المصمم لودوفيك دي سان سيرنان، تميز بطرحة شفافة وتفاصيل زهرية ناعمة، إلى جانب سبحة أضافت لمظهرها لمسة روحانية مختلفة.

وكشفت جورجينا، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، أن إطلالتها جاءت مستوحاة من إيمانها الشخصي، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

ميت جالا 2026.. الموضة تلتقي بالفن والاستثمار

جاءت ثيمة حفل هذا العام "Fashion is Art"، وفقًا لما نشرته مجلة Vogue، لتعكس العلاقة المتزايدة بين عالم الأزياء والفنون البصرية، حيث تحولت الموضة إلى عنصر ثقافي واستثماري عالمي.

وشهد الحدث أرقامًا ضخمة، إذ بلغت قيمة التذكرة الواحدة نحو 100 ألف دولار، بينما وصلت أسعار الطاولات إلى 350 ألف دولار، فيما نجح الحفل في جمع قرابة 42 مليون دولار لدعم معهد الأزياء التابع للمتحف.

انتقادات رغم النجاح

ورغم النجاح الكبير الذي حققه الحدث على المستوى الاقتصادي، لا يزال يواجه انتقادات متكررة، حيث يعتبره البعض رمزًا للفجوة بين مظاهر الرفاهية المبالغ فيها والواقع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الجدل حول التكاليف والضغوط المرتبطة بإطلالات النجوم.