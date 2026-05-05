الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
آية التيجي

في وقت بقت فيه الأنظمة الغذائية النباتية “تريند”، حذر أطباء من الاستغناء التام عن منتجات الألبان، مؤكدين أن كوبًا واحدًا من الحليب يوميًا قد يلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بـسرطان القولون.

وكشفت تقارير صحية حديثة أن زيادة استهلاك الألبان، خاصة الحليب، قد تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 17%. ويُعد هذا النوع من السرطان من أكثر الأنواع شيوعًا حول العالم.

وأوضحت النتائج أن عنصر الكالسيوم الموجود في الحليب ومنتجات الألبان يلعب دورًا أساسيًا في هذا التأثير الوقائي، حيث يساعد على تقليل تأثير المواد الضارة داخل القولون، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تحذير من “تريند” الامتناع عن الألبان

وقالت الدكتورة “روبا بارمار”، طبيبة عامة، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يتجنبون الألبان دون تشخيص طبي حقيقي، معتبرين أنها تسبب زيادة الوزن أو مشاكل صحية.

وأضافت: “تجنب الألبان بدون سبب طبي قد يضر أكثر مما ينفع، لأن الجسم يفقد مصدرًا مهمًا للكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية.”

لماذا تحمي الألبان من السرطان؟

ويرجع الخبراء هذا التأثير إلى قدرة الكالسيوم على:
ـ الارتباط بالأحماض الصفراوية والدهون داخل القولون
ـ تقليل تأثير المواد المسرطنة
ـ دعم صحة الجهاز الهضمي

كما أظهرت الدراسات، أن منتجات مثل الزبادي والحليب ترتبط بانخفاض خطر الإصابة، بينما لم يظهر نفس التأثير مع الإفراط في الجبن أو الآيس كريم.

عوامل أخرى تزيد الخطر

وفي المقابل، حذرت الأبحاث من بعض العادات الغذائية التي قد ترفع خطر الإصابة بـسرطان القولون، مثل:
ـ تناول اللحوم المصنعة بكثرة
ـ الإفراط في الكحول
ـ قلة النشاط البدني

نصائح للوقاية

وينصح الأطباء باتباع نمط حياة متوازن يشمل:
ـ تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم
ـ ممارسة الرياضة بانتظام
ـ تقليل الكحول
ـ الإقلاع عن التدخين

كما شددوا على أهمية الانتباه للأعراض المبكرة مثل تغير عادات الإخراج أو فقدان الوزن غير المبرر، وضرورة استشارة الطبيب فورًا.

