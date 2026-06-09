المطران شامي يصلي من أجل السلام ويترأس القداس بكنيسة القديس كيرلس

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة أحد جميع القديسين، وذلك بكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، احتفالًا بعيد شفيعها.

جاء القداس ضمن البرنامج الذي أطلقه سيادة المطران هذا العام، للصلاة من أجل السلام بشفاعة القديسة مريم ليسوع المصلوب، شفيعة السلام في الأراضي المقدسة، والشرق الأوسط.

شارك في الصلاة الإيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، وأبناء مختلف كنائس الروم الكاثوليك بالقاهرة، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية، داعيًا الجميع إلى بقاء أعينهم شاخصة إلى يسوع المسيح، لأنه هو مبدأ، ومعطي كل إيمان.