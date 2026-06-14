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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظافر العابدين يكشف أسباب خروح مسلسل ممكن من السباق الرمضاني

ظافر العابدين
ظافر العابدين
أحمد إبراهيم

استضاف الاعلامي بلال العربي النجم ظافر العابدين في حلقة جديدة بالموسم الثاني من برنامج ON THE ROAD، والمذاع عبر شاشة قناة روتانا سينما روتانا موسيقي وLBC.

وكشف ظافر العابدين خلال الحلقة مع الاعلامي بلال العربي، لأول مرة سبب تأجيل مسلسل ممكن، والذي كان من المقرر أن ينافس فى الموسم الرمضاني الماضي، ولكنه خرج من السباق، مشيرا إلي أن السبب الحقيقي يعود لرؤية إنتاجية، وأن المسلسل لم يتأجل عرضه بشكل كبير، حيث يعرض حاليا فى موسم الأوف سيزون ويلقي تفاعل كبير من الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابع ظافر العابدين لـ الاعلامي بلال العربي خلال حلقته ببرنامج ON THE ROAD، أن الكواليس كانت ممتعة مع الفنانة نادين نجيم، لافتا إلي أنه استمتع بالتعاون معها وكانت الكيميا بينهم كبيرة وأحدثت حالة من التوزان على الشاشة للجمهور.

وفي تعليق الإعلامي بلال العربي على فكرة اختلاف الشخصيات بينهما حيث أن شخصية ظافر العابدين هادئة ورزينة بعيدة عن شخصية نادين نجيم الهايبر والمنفعلة، أوضح ظافر العابدين بأنه ليس من الضرورة أن يكون هناك توافق بين الممثلين كي ينجع العمل و لكن في هذا المسلسل كان هناك انسجام مع نادين داخل وخارج التصوير.  

برنامج On The Road  

يذكر أن برنامج On The Road  يتميز البرنامج بتجربته المميزة والجديدة لاجراء اللقاءات الفنية داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها ضيف الحلقة فى حالة ود وأقرب لحديث الأصدقاء، ويذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وlbc، وحقق الموسم الاول من البرنامج نجاحا جماهيريا كبير، وتصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، باستضافة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم يسرا، ، إيمي سمير غانم، مايا دياب،  نيللي كريم ، أمينة خليل، وغيرهم.

ظافر العابدين مسلسل ممكن أعمال ظافر العابدين

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