خدمات

تجنبا لغرامات التأخير.. الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا لشهر فبراير

خالد يوسف

يبحث كثير من المواطنين، عن الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد بشكل إلكتروني، وذلك تزامناً مع إعلان شركات الغاز الطبيعي الرئيسية عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2026، وطرق الدفع إلكترونياً عبر المواقع المخصصة لذلك.

موعد قراءة عداد الغاز عبر موقع بتروتريد لشهر فبراير 2026

بدأ تسجيل قراءة عداد الغاز يوم 1 فبراير 2026، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 27 فبراير 2026 المقبل عبر الروابط الرسمية لشركات الغاز.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا 2026 

وفّرت شركات الغاز عدة وسائل للسداد الإلكتروني، من أبرزها:

ـ ماكينات الدفع الإلكتروني مثل فوري، ضامن، مصاري، أمان، وخدماتي.

ـ المحافظ الإلكترونية، ومنها فون كاش للبنك الأهلي المصري وBM Wallet  لبنك مصر.

ـ السداد من خلال مكاتب البريد المصري.

ـ منصات الدفع الإلكتروني مثل ماي فوري وجوميا باي.

ـ السداد المباشر عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

ـ أهمية الخدمات الإلكترونية في تحصيل الفواتير

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز عبر موقع بتروتريد 2026

ـ  الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد بالضغط هـــنــــا.

ـ اختيار خدمة «تسجيل قراءة العداد».

ـ إدخال البيانات المطلوبة: رقم المشترك، بيانات الوحدة السكنية (رقم العمارة، الشقة، البلوك، المنطقة، المحافظة، ورقم العداد.

ـ الضغط على تأكيد لإتمام التسجيل.

الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الغاز الطبيعي

أعلنت شركات الغاز الطبيعي، عن إتاحة خدمة الاستعلام على فاتورة الغاز المنزلي إلكترونيًا، ضمن خطط التوسع في الخدمات الرقمية، بهدف تخفيف الضغط على مراكز خدمة العملاء، وتمكين المشتركين من معرفة قيمة الفاتورة الشهرية وكمية الاستهلاك المستحقة دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات.

تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة التحصيل والسداد وتيسير الإجراءات على المواطنين، تماشيًا مع الاعتماد المتزايد على الحلول الإلكترونية في مختلف القطاعات الخدمية.

وتتيح شركات الغاز الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز عبر مواقعها الرسمية باستخدام رقم المشترك أو البيانات المسجلة على الفاتورة الورقية، وتمكّن هذه الخدمة المشتركين من الاطلاع على تفاصيل الفاتورة، بما يشمل كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق، مع إمكانية السداد الفوري عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

أتاحت الشركات أكثر من وسيلة للاستعلام، من بينها:

ـ خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR عبر الاتصال بالرقم 09000727 من الهاتف الأرضي أو 5727 من الهاتف المحمول.

ـ الخط الساخن لشركة بتروتريد 17169 للاستفسارات وتقديم الشكاوى.

ـ تطبيق «بتروميتر» المتاح على متجري Google Play وApp Store، والذي يتيح الاستعلام وتسجيل القراءة بسهولة.

ـ الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، من خلال قسم الخدمات الإلكترونية، وهو الخيار الأكثر استخدامًا لسهولة وسرعة الوصول إلى البيانات.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

يُعد موقع شركة بتروتريد المنصة الأساسية للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، حيث يوفّر واجهة مبسطة دون الحاجة لإنشاء حساب.

وتتمثل خطوات الاستعلام في:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من هـــنـــا.

ـ اختيار «خدمات العملاء» ثم «الاستعلام عن فاتورة الغاز».

ـ تحديد المحافظة والمنطقة التابع لهما المشترك.

ـ إدخال رقم المشترك المكوّن من 16 رقمًا الموجود على فاتورة سابقة.

ـ الضغط على «عرض الفاتورة» للاطلاع على تفاصيل الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق.

تجنبا لغرامات التأخير الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا فاتورة الغاز إلكترونيا لشهر فبراير عداد الغاز بتروتريد 2026 الموقع الرسمي لشركة بتروتريد

