مدحت نافع : تباطؤ إنتاج الغاز مستمر لكن حدّته تتراجع منذ يوليو 2024

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الغاز يشهد بالفعل حالة من التباطؤ في معدلات الإنتاج، إلا أن وتيرة هذا التباطؤ بدأت في التحسن التدريجي اعتبارًا من يوليو 2024، بعد أن وصلت في فترات سابقة إلى مستويات مقلقة.

وتيرة التباطؤ في الإنتاج

وأوضح نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة المحور أن وتيرة التباطؤ في الإنتاج كانت قد بلغت في بعض الأوقات نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، بل وتجاوزت هذا المعدل خلال عام 2024، قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى نحو 19 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في معدلات التراجع.



وأضاف الخبير الاقتصادي أن الأرقام الحالية تشير إلى أن التباطؤ لم يعد يتسارع كما كان في السابق، بل أصبح يسير بوتيرة أهدأ، ما يعطي مؤشرات أولية على تحسن إدارة الملف الإنتاجي خلال الأشهر الماضية.

معدلات الاستهلاك المرتفعة

وأشار نافع إلى أن التحدي الحقيقي لا يقتصر فقط على تراجع الإنتاج، وإنما يكمن بالأساس في معدلات الاستهلاك المرتفعة، إلى جانب قرارات سابقة مثل وقف تخفيف الأحمال، والتي أسهمت بشكل مباشر في اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب.

التعامل مع الأزمة

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ضغوط إضافية على منظومة الغاز، موضحًا أن التعامل مع الأزمة يتطلب موازنة دقيقة بين زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك، إلى جانب سياسات تشغيل أكثر مرونة.

استمرار التحسن

واختتم نافع تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التحسن في وتيرة التباطؤ يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه شدد على ضرورة تبني حلول مستدامة لتفادي تكرار الفجوات مستقبلاً، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة.