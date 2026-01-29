مدكور: القاهرة تتحرك بعقل الدولة لمنع انفجار المنطقة وتدعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن إعادة فتح معبر رفح تمثل رسالة واضحة للعالم حول ثقل الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية بحكمة ومسؤولية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يجسد مزيجًا متوازنًا بين الواجب الإنساني والدور السياسي الفاعل.

وأوضح مدكور، في تصريحات صحفية، أن مصر تواصل القيام بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والعمل على حماية المدنيين داخل قطاع غزة، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف أن الدولة المصرية تتحرك انطلاقًا من رؤية استراتيجية تعتبر استقرار المنطقة جزءًا أصيلًا من الأمن القومي، لافتًا إلى أن القاهرة ترفض منطق الحروب وتسعى دائمًا إلى الحلول السياسية التي تحفظ حقوق الشعوب وتمنع فرض أمر واقع جديد على حساب القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية نجحت في إفشال محاولات تمرير حلول أحادية، عبر التواصل المستمر مع القوى الدولية المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مؤكدًا أن التحركات المصرية أعادت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في أي مسار تسوية عادل.

وشدد مدكور على أن مصر تواصل جهودها لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن القاهرة تقود مشاورات دبلوماسية نشطة مع مختلف الأطراف لتجنيب الشرق الأوسط سيناريوهات خطيرة قد تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة.