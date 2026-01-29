قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
برلمان

مدكور: القاهرة تتحرك بعقل الدولة لمنع انفجار المنطقة وتدعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا

النائب أسامة مدكور
النائب أسامة مدكور
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن إعادة فتح معبر رفح تمثل رسالة واضحة للعالم حول ثقل الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية بحكمة ومسؤولية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يجسد مزيجًا متوازنًا بين الواجب الإنساني والدور السياسي الفاعل.

وأوضح مدكور، في تصريحات صحفية، أن مصر تواصل القيام بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والعمل على حماية المدنيين داخل قطاع غزة، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف أن الدولة المصرية تتحرك انطلاقًا من رؤية استراتيجية تعتبر استقرار المنطقة جزءًا أصيلًا من الأمن القومي، لافتًا إلى أن القاهرة ترفض منطق الحروب وتسعى دائمًا إلى الحلول السياسية التي تحفظ حقوق الشعوب وتمنع فرض أمر واقع جديد على حساب القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية نجحت في إفشال محاولات تمرير حلول أحادية، عبر التواصل المستمر مع القوى الدولية المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مؤكدًا أن التحركات المصرية أعادت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في أي مسار تسوية عادل.

وشدد مدكور على أن مصر تواصل جهودها لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن القاهرة تقود مشاورات دبلوماسية نشطة مع مختلف الأطراف لتجنيب الشرق الأوسط سيناريوهات خطيرة قد تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة.

رفح معبر رفح مدكور البرلمان مجلس النواب

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

بيرتوني رانابوت

عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور

مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد

أول صور للخادمة المتهمة بقتل الفنانة السورية هدى شعراوي | شاهد

هدى شعراوى
هدى شعراوى
هدى شعراوى

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،

عميد طب المنصورة : العديد من عمليات زراعة الكبد تتم بمستشفيات الجامعة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

