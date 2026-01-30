أعلى سعر دولار اليوم 30-1-2026

أظهر سعر أعلي دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026؛ استقرارًأ من دون أي تغيير.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر أكبر دولار أمام الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلي

وفقًا لأخر تداول مسجل في البنوك المصرية منذ الأربعاء الماضي فقد سجل أكبر تعامل لسعر الدولار في مواجهة الجنيه داخل احد البنوك الخاصة من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي.

استقرار الدولار

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة بدون تغيير.

لماذا استقر الدولار

بحسب تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري والذي قرر تعطل العمل في أكثر من 35 بنكَا حكوميًا وخاصًا وفروعها التابعة؛ صباح أمس الخميس حتي السبت المقبل، للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة المصرية.

استمرار إجازة البنوك

من المقرر استمرار إجازة البنوك ليوم آخر وهو غدًا السبت ليصل مجمل ما تحصل عليه العاملين في البنوك على 4 أيام إجازة تضمنت يومي الراحة الأسبوعية وهو يوم الجمعة والسبت .

انخفاض الدولار

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 15 قرشَا في المتوسط من قيمته على مستوي البنوك المصرية منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي آخر يوم عمل في البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقًا لآخر تداول مسجل في سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل نحو 48.86 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,97 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,78جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،البركة"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي".

متوسط السعر في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي،HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للشراء في بنك سايب.

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

مواجهة غسيل الأموال

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تعد جزاً لا يتجزأ من المنظومة الإقليمية والدولية التي تعمل بخطى ثابتة وحثيثة لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير للحد من من الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية المتسارعة.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر بحضور كلًأ من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية و محمد الإتربي، رئيس الاتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، و الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي و الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى ووكيل العلاقات الخارجية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

أوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة المصرية بدعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة شتى صور الاحتيال والجريمة المالية والمصرفية.

أضاف أن تحقيق مستوى فعال من الحماية يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، التي تضطلع بدورٍ محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية، من خلال وضع الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة، بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حدٍ سواء.