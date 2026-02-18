قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

توجيهات عاجلة من أول ساعة.. محافظ الغربية يوجه بتدشين حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم

ردع مخالفين قانونيا
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية توجيهات عاجلة ، من أول ساعة بالتنسيق مع  الإدارة المركزية لمكتب المحافظ بشن حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم في كل من مدينة طنطا وقرى ميت السودان وبوريك الحجر ومحلة منوف، وكذلك قرية بوريج بمركز قطور، لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير القانونية للمواصفات والأوزان المحددة وحماية حقوق المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس للمحافظين بمتابعة عمل المخابز، حيث حرص المحافظ على الاطلاع شخصياً على سير الحملة ومتابعة تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء منذ أول يوم لمباشرة مهامه.

وخلال الحملة تم رصد عدد من المخالفات شملت نقص وزن الخبز بمخابز قرية بوريك الحجر بمركز طنطا بمقدار 17 جرام، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية بمخبز قرية ميت السودان، بالإضافة إلى نقص وزن 9 جرام في مخبز قرية محلة منوف بمركز طنطا، ونقص وزن 13 و11 جرام في مخابز قرية بوريج بمركز قطور، مع رصد حالات عدم نظافة أدوات العجين، فضلاً عن 6 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر التي تم تحريرها إلى 12 محضرًا.

الرقابة على التموين 

وأكد المحافظ أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مفاجئ في جميع مراكز المحافظة لضمان وصول الخبز المدعم إلى المواطنين وفق المواصفات القانونية والأوزان المحددة، وتطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية تحسين خدمات رقابة مخابز الدقيق المدعم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

فطار وسحور في رمضان

غرفة المنشآت السياحية: شهر رمضان موسم استثنائي للقطاع

جانب من الاجتماع

رداد لقيادات الوزارة: مش هنجح إلا بيكم.. و الاتقان والإبداع طريقنا لخدمة المواطن

جانب من الاجتماع

رداد يوجه الملحقيين العماليين بتعزيز فرص العمل وتأمين بيئة لائقة للمصريين بالخارج

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

