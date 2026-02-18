توجيهات عاجلة من أول ساعة.. محافظ الغربية يوجه بتدشين حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم

أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية توجيهات عاجلة ، من أول ساعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكتب المحافظ بشن حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم في كل من مدينة طنطا وقرى ميت السودان وبوريك الحجر ومحلة منوف، وكذلك قرية بوريج بمركز قطور، لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير القانونية للمواصفات والأوزان المحددة وحماية حقوق المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس للمحافظين بمتابعة عمل المخابز، حيث حرص المحافظ على الاطلاع شخصياً على سير الحملة ومتابعة تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء منذ أول يوم لمباشرة مهامه.

وخلال الحملة تم رصد عدد من المخالفات شملت نقص وزن الخبز بمخابز قرية بوريك الحجر بمركز طنطا بمقدار 17 جرام، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية بمخبز قرية ميت السودان، بالإضافة إلى نقص وزن 9 جرام في مخبز قرية محلة منوف بمركز طنطا، ونقص وزن 13 و11 جرام في مخابز قرية بوريج بمركز قطور، مع رصد حالات عدم نظافة أدوات العجين، فضلاً عن 6 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر التي تم تحريرها إلى 12 محضرًا.

الرقابة على التموين

وأكد المحافظ أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مفاجئ في جميع مراكز المحافظة لضمان وصول الخبز المدعم إلى المواطنين وفق المواصفات القانونية والأوزان المحددة، وتطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء.