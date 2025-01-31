واحد غشاش.. حودة بندق يطرح أغنيته الجديدة

طرح المنتج سلطان الشن، أغنيه جديدة التي تحمل عنوان "واحد غشاش" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع منصات الموسيقى المختلفة.



‎ويمثل كليب "واحد غشاش"، التجربة الغنائية الأولى لسلطان الشن، مع مؤدي المهرجانات حودة بندق، والتي تربطهم علاقة فنية بينهم منذ فترة كبيرة حيث أنتج له سلطان العديد من الأعمال الناجحة.



‎وظهر سلطان الشن، وحودة بندق، لأول مرة باللهجة الصعيدية، حيث ظهر الثنائي بالعمامة والجلباب، وحمل الكليب ريفرنس لفيلم الجزيرة، حيث احتوى بعض مشاهد التمثيل لمشهد منصور الحفني (أحمد السقا)، والعميد رشدي (خالد الصاوي) وهو وإخراج نيروز أبو زيد.

‎يذكر أن المنتج سلطان الشن تعاون مع العديد من مؤدي المهرجانات والبوب في مصر أبرزهم، حودة بندق، مسلم، عبد الباسط حمودة، دياب وأخرين.