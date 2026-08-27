القومي لذوي الإعاقة يدرب 25 شخصا على ريادة الأعمال الخضراء بالفيوم

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع جهاز شئون البيئة، ورشة تدريبية حول ريادة الأعمال الخضراء، ضمن مشروع «بدايتك من البيئة»، وذلك على مدار يومي 25 و26 أغسطس الجاري بمحافظة الفيوم.

واستهدفت الورشة 25 متدربا من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والحركية، بهدف إكسابهم مجموعة من المهارات التي تمكنهم من إعادة تدوير المخلفات البيئية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يتيح إعادة استخدامها والاستفادة منها مجددا.

وتناولت الورشة التعريف بالآثار والمخاطر البيئية الناجمة عن المخلفات، وطرق تحقيق التوازن البيئي، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب العمل على تحويل العادات السلبية لدى أفراد المجتمع إلى ممارسات إيجابية وصديقة للبيئة.

إعادة تدوير المخلفات البيئية

كما ركز التدريب على عدد من القضايا البيئية، من بينها أسباب تغير المناخ وآليات الاستجابة له، إلى جانب التعريف بالأخلاقيات البيئية، ومفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وعلاقتها بمواجهة التغيرات المناخية والآليات المستخدمة في تحقيق ذلك.

وأتيحت فعاليات الورشة بلغة الإشارة.

كما تناولت مفهوم التفكير المستدام، واستعرضت عددا من قصص النجاح في مجال ريادة الأعمال الخضراء، إلى جانب تقديم مجموعة من الأفكار الخاصة بالمشروعات الخضراء، وتدريب المشاركين على تنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطبيق هذه الأفكار.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يواصل تنفيذ خطته للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يستهدف تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وأوضحت أن مشروع «بدايتك من البيئة» يمثل أحد مكونات التمكين الاقتصادي ضمن المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي ترعاها قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تحويل المخلفات البيئية إلى منتجات خضراء صالحة للاستخدام مرة أخرى.

وأضافت أن المشروع يسهم في خلق فرص عمل أمام الشباب من ذوي الإعاقة، ودعم تسويق المنتجات التي يتم تنفيذها، بما يعزز استقلاليتهم، ويدعم حقهم في العيش بكرامة، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.