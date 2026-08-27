شوط أول سلبي بين مودرن سبورت وغزل المحلة بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي مودرن سبورت وغزل المحلة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة الثانية من الدوري على إستاد القاهرة.

تشكيل مودرن سبورت

أعلن محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري على إستاد القاهرة.

وجاء تشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف (٩٩)

خط الدفاع : وليد مصطفى (١١) - محمد شرقية (٣) - محمود الحلواني (٢٠) - علي فوزي (٧٧)

خط الوسط : غنام محمد (٢٧) - أحمد يوسف (١٢) - محمد صبري (8)

خط الهجوم: محمد مسعد (١٩) - مايكل ايفسون (٢٩) - محمود ممدوح (٩)

البدلاء : محمود الزنفلي - خالد رضا - طارق السيد - أحمد مصطفى - اللمبي - حمدي مارسيلو - علي زعزع - تيتو - ايبا.