تراجع جديد في الذهب.. انخفاض 5 جنيهات بمنتصف التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيهات بمختلف الأعيرة، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

عيار 21 يسجل 6470 جنيها.. والجنيه الذهب يقترب من 52 ألف جنيه

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، بنحو 5 جنيهات على مختلف الأعيرة، وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6470 جنيهًا للشراء و6410 جنيهات للبيع.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

عيار 24: 7394 جنيهًا للشراء و7325 جنيهًا للبيع.

عيار 22: 6778 جنيهًا للشراء و6715 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 5545 جنيهًا للشراء و5494 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.76 ألف جنيه للشراء و51.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4578 دولارًا للشراء و4577 دولارًا للبيع.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم، وفق حركة السوق المحلية وسعر الأوقية عالميًا.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب خلال الساعات المقبلة أي تغيرات جديدة في الأسعار، خاصة في ظل ارتباط السوق المحلية بحركة أسعار الأوقية عالميًا، إلى جانب عوامل العرض والطلب وسعر الصرف.