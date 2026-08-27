قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة بالدوري
شرط محمد هاني لتجديد عقده مع الأهلي
من المحكلة للشعرات النبوية .. ماذا يوجد بداخل غرفة مقتنيات الرسول بمسجد الحسين؟
الشيكارة بـ2000 جنيه .. سؤال برلماني لكشف لغز تسرب الأسمدة المدعمة
أزمة مالية تضرب إسرائيل.. رئيس أركان الاحتلال: "الخزينة فارغة" ولدينا أكثر من جبهة حرب
الداخلية حسمت الجدل.. شروط وحالات التنازل عن فرصة حج القرعة 1448هـ - 2027
إثيوبيون يهربون المخدرات.. حرس الحدود السعودي يضبط 900 كجم من القات
كرامات المكثرين من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها
كارثة تهز نيبال.. 17 ألف طفل في قبضة الفيضانات المدمرة
إثيوبيا على صفيح ساخن .. الاتحاد الأوروبي يحذر من تجدد القتال في تيجراي
النقل تكشف موعد التشغيل التجريبي لـ مونوريل غرب النيل لـ8 محطات
استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026.. الخطوات والأوراق والرسوم وموعد الاستلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع جديد في الذهب.. انخفاض 5 جنيهات بمنتصف التعاملات المسائية

الذهب
الذهب
رحمة سمير

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيهات بمختلف الأعيرة، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

عيار 21 يسجل 6470 جنيها.. والجنيه الذهب يقترب من 52 ألف جنيه

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، بنحو 5 جنيهات على مختلف الأعيرة، وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6470 جنيهًا للشراء و6410 جنيهات للبيع.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

  • عيار 24: 7394 جنيهًا للشراء و7325 جنيهًا للبيع.
  • عيار 22: 6778 جنيهًا للشراء و6715 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: 5545 جنيهًا للشراء و5494 جنيهًا للبيع.
أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.76 ألف جنيه للشراء و51.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4578 دولارًا للشراء و4577 دولارًا للبيع.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم، وفق حركة السوق المحلية وسعر الأوقية عالميًا.

سعر الذهب

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب خلال الساعات المقبلة أي تغيرات جديدة في الأسعار، خاصة في ظل ارتباط السوق المحلية بحركة أسعار الأوقية عالميًا، إلى جانب عوامل العرض والطلب وسعر الصرف.

الذهب المعدن الأصفر الجنيه الذهب الجرام أوقية الذهب عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

زيزو

شبانة: الزمالك تسلم رسميا قرار لجنة الاستئناف في قضية زيزو

الدكتور حسام عبدالغفار

«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

ترشيحاتنا

يوم السرد القرآني

لجمع القلوب حول كتاب الله .. وكيل الأزهر يدعو للمشاركة في يوم السرد القرآني

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

سُنة عجيبة عن النبي يغفلها الجميع.. داوم عليها تنجو من الضيق والغرور

دار الإفتاء المصرية

صيانة الهوية.. خريطة بحثية واسعة بمؤتمر دار الإفتاء حول مستقبل الأسرة

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد