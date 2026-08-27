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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان: تصعيد إسرائيلي يستهدف عربصاليم والنبطية الفوقا

تصعيد إسرائيلي يستهدف عربصاليم والنبطية
تصعيد إسرائيلي يستهدف عربصاليم والنبطية
أ ش أ

صعّد الطيران الحربي الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من البلدات الجنوبية، مستهدفاً مناطق في النبطية وإقليم التفاح والخيام، بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض.

وفي إقليم التفاح، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة عربصاليم، بفارق أقل من عشر دقائق، مستهدفاً منزلاً وسط البلدة، ما أدى إلى تدميره وسقوط شهيدة وإصابة آخرين.

وفي النبطية الفوقا، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت البلدة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل أحد المغتربين في حي الثكنة، ما أدى إلى تدميره.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري، فيما استهدف قصف مدفعي آخر المنطقة الواقعة بين بلدتي حاريص وحداثا. كذلك تعرضت منطقة الشريقة في بلدة الخيام لقصف مدفعي، في حين ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على دوحة كفررمان.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل على مناطق الجنوب، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر والحربي فوق عدد من البلدات والمناطق اللبنانية.

الطيران الحربي الإسرائيلي الطيران الحربي بيروت النبطية مسيّرة إسرائيلية

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