مقتل شاب على يد آخر بالمنوفية

شهدت مدينة منوف مساء أمس جريمة مقتل شاب على يد اخر بسبب مشاجرة نشبت فيما بينهم و تطورت الا ان طعن أحدهما الآخر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز منوف يفيد بوقوع مشاجرة داخل المدينة بين شخصين وتطور الأمر إلى طعن أحدهما الاخر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة الشاب محمود البالغ من العمر 23 عام نتيجة إصابته بطعنة خلال مشاجرة، واصابة المتهم بإصابات خطيرة وحجزه في العناية المركزة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث