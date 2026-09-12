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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد قصر ثقافة إدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قصر ثقافة إدفو، والمقام على مساحة 200 م2، والمكون من دورين، وذلك للوقوف على حالته ومتابعة سبل الإستغلال الأمثل له بما يخدم أهالى المدينة.


إنشاء مقر جديد لقصر ثقافة إدفو
ويتواكب مع ذلك التنسيق مع وزارة الثقافة لدراسة مدى إمكانية إنشاء المقر الجديد لقصر ثقافة إدفو، والمخصص له مساحة 2819 م2 بالمنطقة المواجهة لكورنيش النيل، بما يوفر مقراً ثقافياً متكاملاً يلبى إحتياجات أهالى المدينة، ويواكب جهود الدولة فى دعم وتطوير المنشآت الثقافية.

توجيهات بالإحلال والتجديد والإستغلال الأمثل لقصر الثقافة
وأوضح المهندس عمرو لاشين بأنه فى حالة عدم إنشاء المقر الجديد سيتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وحماية النيل، والجهات المختصة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمبنى والمقر الحالى لقصر الثقافة ، بما يسهم فى رفع كفاءته وتحقيق الإستغلال الأمثل له، وإستعادة دوره فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية لأهالى مدينة إدفو.

جهود متنوعة

وأكد المحافظ أهمية العمل على الإستفادة المثلى من الإمكانيات والمنشآت الثقافية القائمة، بما يدعم جهود الدولة فى نشر الوعى والثقافة، وإكتشاف ورعاية المواهب، وتوفير الأنشطة الثقافية والفنية التى تسهم فى بناء الإنسان وتنمية قدراته.

حضور برلمانى وتنفيذى
رافق محافظ أسوان خلال جولته التفقدية كل من النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو الخير عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى جابر عوض عضو مجلس الشيوخ، فضلاً عن يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو.

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