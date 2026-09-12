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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع فى استكمال مجمع التربية الفكرية بكوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو الموقف التنفيذى لمجمع التربية الفكرية بالمدينة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، ودفع معدلات التنفيذ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع فى إستكمال المشروع وتسليمه ودخوله الخدمة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفى إطار حرص المحافظة على دعم أبنائنا من ذوى الهمم والاإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم .

لجنة مشتركة لمعاينة الأعمال وحصر الملاحظات
وشهدت المتابعة تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن مؤسسة مصر الخير بالقاهرة وأسوان، وممثل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث قامت اللجنة بإجراء معاينة ميدانية لمكونات المجمع، وحصر الأعمال التى تم تنفيذها، إلى جانب رصد وتحديد أوجه القصور والملاحظات القائمة، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمال الأعمال وفقاً للمواصفات المطلوبة .

جهود متنوعة

توجيهات بسرعة التعامل مع الملاحظات وإستكمال الأعمال
وأكدت المتابعة على ضرورة التعامل العاجل مع كافة الملاحظات وأوجه القصور التى تم رصدها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يسهم فى سرعة إستكمال الأعمال وإنجاز المشروع وتسليمه فى أقرب وقت ممكن بما يوفر بيئة تعليمية وخدمية مناسبة لأبنائنا من ذوى الإعاقة ، ويدعم جهود الدولة فى تعزيز خدمات الرعاية والتأهيل والدمج .

تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ
وشارك فى أعمال اللجنة أحمد محمد رئيس حى شرق مدينة كوم أمبو، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، والعمل على تذليل أى معوقات قد تواجه إستكمال المشروع، بما يضمن سرعة دخوله الخدمة وتحقيق الإستفادة المرجوة منه .

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