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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يوجه بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد جاهزيته الفنية

كامل الوزير
كامل الوزير
حسام الفقي

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه المهندس وجدي رضوان، نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات الهيئة، جولته التفقدية الموسعة بعدد من قطاعات هيئة السكك الحديدية، حيث تفقد عددًا من ورش الصيانة الرئيسية بالفرز، لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح والتطوير ومنظومة التأمين الفني للوحدات المتحركة. وتفقد الوزير ورش الجرارات التي تنفذ التجهيز اليومي بمعدل 30 جرارًا و250 جرارًا شهريًا، وورش قطارات تالجو وقطارات VIP والأسباني والروسي المكيفة بمعدل 720 قطارًا شهريًا، إلى جانب ورشة عمرات وصيانة عربات القوى التي تديرها شركة إنتربلاس وتجهز 116 عربة باور يوميًا، وورش صيانة قطارات تالجو ومشروع امتداد الورشة المخصصة لقطارات النوم الجديدة، وعددها 7 قطارات تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية.

كما تفقد وزير النقل الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية «إيرماس»، وورش العمليات وإصلاح الهياكل وعمرات مواتير الجر والمحركات والمولدات والبواجي، حيث تابع أعمال صيانة وإعادة تأهيل الجرارات، واستعرض موقف مشروع صيانة وتجديد وإعادة تأهيل41 جرار EMD، والتي تم الانتهاء من أعمال صيانتها، إلى جانب البدء في تطوير وتعديل 100 جرار هنشل بالتعاون مع شركة PRL الأمريكية، حيث بدأت الأعمال في أول 5 جرارات، كما تفقد معدات CNC Boring وقطع الغيار التي يتم تصنيعها محليًا.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة عدم خروج أي قطار  من الورش إلا بعد التأكد الكامل من حالته الفنية وتمام جاهزيته للتشغيل، بما يضمن سلامة وانتظام حركة القطارات وبما يرتقي بمستوى الخدمة المقدمة للركاب مع الانضباط والالتزام التام بمواعيد العمل وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه بكل انضباط والعمل على زيادة إنتاجية الورشة لأهمية الدور الذي تقوم به في تقديم الدعم الفني للجرارات.

وأشار الوزير إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الورش، تشمل تطوير 33 ورشة تم الانتهاء منها، وإنشاء 11 ورشة جديدة تم الانتهاء من 8 منها وجارٍ الانتهاء من 3 ورش، باعتبار تطوير التأمين الفني والورش أحد محاور تطوير منظومة السكك الحديدية، إلى جانب تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير الهيكلين التنظيمي والمالي.

وعقد الوزير خلال جولته التفقدية لقاءً موسعًا مع عدد كبير من السائقين حيث اكد ، على أن العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز تطوير منظومة السكك الحديدية، وموجهًا رئيس وقيادات الهيئة بمواصلة التدريب والتأهيل المستمر لكافة طوائف التشغيل، ومنها قائدو القطارات، والالتزام الكامل بقواعد التشغيل والسلامة والتأمين الفني، مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد السلامة والأمان،  بالاضافة إلي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز قائدي القطارات المنضبطين ومعاقبة قائدي القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين، لافتًا إلى إصدار قرار خلال الفترة الماضية بمضاعفة حافز الكيلو متر النظيف للسادة قائدي القطارات ممن يحققون الضوابط، التي تشمل عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار على خطوط شبكة السكك الحديدية، وعدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة على سلامة الركاب والقطار، والالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات، والاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج.
 

وخلال اللقاء، أكد قائدو القطارات على معاهدة  الشعب المصري على الالتزام والانضباط والتسابق في خدمة جمهور الركاب، والالتزام الكامل بقواعد التشغيل والسلامة والأمان، حفاظًا على سلامة الركاب وانتظام حركة القطارات.

الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير هيئة السكك الحديدية إيرماس النقل

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