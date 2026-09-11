اندلاع حريق في مصنع مكرونة بالمنوفية

شهدت المنطقة الصناعية في قويسنا نشوب حريق في مصنع للمكرونة بسبب ماس كهربائي في كابينة كهرباء وعلى الفور تم الدفع بسيارة مطافئ.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للمكرونة في المنطقة الصناعية بقويسنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بسيارات مطافئ وعربة إسعاف.

وتبين نشوب حريق بسبب ماس كهرباء في كابينة كهرباء وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده في المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.