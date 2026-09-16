لودوجوريتس يحسم موقف حسام عبد المجيد من الرحيل في يناير

كشف كوزمين موتي، المدير التقني لنادي لودوجوريتس البلغاري، حقيقة وجود عروض أو مفاوضات بشأن رحيل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موتي في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»: «لا توجد أي عروض أو مفاوضات بشأن رحيل حسام عبد المجيد عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأضاف المدير التقني للودوجوريتس: «حسام عبد المجيد أصبح من القوام الأساسي للفريق خلال الفترة الماضية، ونرغب في استمراره مع لودوجوريتس حتى نهاية عقده».

وكان حسام عبد المجيد قد انتقل إلى صفوف لودوجوريتس قادماً من الزمالك، ونجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق البلغاري، بعدما حصل على ثقة الجهاز الفني.