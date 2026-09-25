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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلفيات مذهلة تصل إلى رسائل آيفون.. اكتشف سر التغيير في iOS 27

iOS 27
iOS 27
شيماء عبد المنعم

منحت شركة آبل مستخدمي تطبيق الرسائل Messages في نظامي iOS 27 وiPadOS 27 مزيدا من خيارات التخصيص، من خلال إمكانية إضافة خلفيات إلى المحادثات، سواء كانت محادثات فردية أو جماعية، لإضفاء طابع شخصي ومظهر أكثر حيوية على الرسائل.

ويعد Messages من التطبيقات الأساسية لمستخدمي آيفون، إلا أن التصميم التقليدي للمحادثات، بخلفيته البيضاء وفقاعات الرسائل الرمادية والزرقاء وأحيانا الخضراء، قد يبدو مملا لبعض المستخدمين.

وخلال مؤتمر WWDC 2025، كشفت آبل عن إمكانية تغيير خلفية المحادثات، بحيث يمكن مثلا تخصيص محادثة العمل بخلفية تحمل طابعا رسميا، أو اختيار صورة للحيوانات الأليفة المفضلة عند الدردشة مع أفراد العائلة.

ولا تقتصر فائدة الميزة على الجانب الجمالي، إذ يمكن استخدام خلفيات مختلفة للمحادثات لتمييزها عن بعضها بسرعة، ومعرفة المحادثة المفتوحة بمجرد النظر إليها دون الحاجة إلى قراءة محتوى الرسائل.

متطلبات استخدام خلفيات الرسائل


لاستخدام الميزة، يجب أن تعمل الأجهزة على iOS 26 أو إصدار أحدث وفق المتطلبات الواردة في المصدر، إذ لا يمكن تغيير خلفية المحادثات على الإصدارات الأقدم.

كما تتم مزامنة الخلفيات عبر الأجهزة المرتبطة بالحساب نفسه، شريطة أن تعمل تلك الأجهزة بإصدارات أنظمة التشغيل المدعومة، فعند تغيير خلفية محادثة على آيفون، يمكن أن تظهر الخلفية نفسها في المحادثة ذاتها على iPad أو Mac.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلفية التي يختارها المستخدم قد تكون مرئية للأشخاص الآخرين المشاركين في المحادثة، وهو ما يعني ضرورة الانتباه إلى الصور أو التصميمات المستخدمة، خصوصا في المحادثات الجماعية.

خلفية محادثات الرسائل

كيفية تغيير خلفية محادثات الرسائل


يمكن تغيير الخلفية باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الرسائل ثم ادخل إلى المحادثة التي تريد تخصيصها.

2. اضغط على عنوان المحادثة، سواء كان اسم جهة الاتصال أو اسم المجموعة.

3. اختر تبويب Backgrounds.

4. حدد الخلفية التي تريد استخدامها من الخيارات الدائرية أو قسم الاقتراحات.

5. بعد اختيار الخلفية، مرر بين الأنماط لتحديد لوحة الألوان المناسبة.

6. استخدم خيار Pinch to Crop لاقتصاص الصورة إذا لزم الأمر.

7. اضغط على علامة الاختيار الزرقاء في الزاوية العلوية اليمنى لحفظ التغييرات.

8. اضغط على زر الرجوع في الزاوية العلوية اليسرى.

طريقة تغيير خلفية محادثات الرسائل

كيفية إزالة خلفية المحادثة
 

إذا أردت العودة إلى الشكل التقليدي للمحادثة، يمكنك إزالة الخلفية بسهولة:

1. افتح Messages وانتقل إلى المحادثة المطلوبة.

2. اضغط على عنوان المحادثة.

3. اختر Backgrounds.

4. حدد خيار None.

5. اضغط على زر الرجوع.

وبمجرد تعطيل الخلفية، تعود المحادثة إلى مظهرها الافتراضي.

خلفيات المحادثات تحديث iOS 27 تطبيق الرسائل تطبيقات مراسلة خلفيات الرسائل

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