بحجم صغير وقوة هائلة.. MSI تكشف مفاجآت جهاز EdgeMesa الجديد

كشفت شركة MSI عن تفاصيل جديدة بشأن أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبية الصغيرة EdgeMesa N AI+، الذي تستعد لإطلاقه عالميا بالاعتماد على منصة Nvidia RTX Spark الجديدة.

كما ألمحت الشركة إلى إمكانية طرح إصدار أقوى يحمل اسم EdgeMesa N AI+ X، إلا أن مواصفاته لا تزال غير معروفة حتى الآن.

مواصفات أقوى لجهاز بحجم صغير



كانت MSI قد كشفت عن EdgeMesa N AI+ للمرة الأولى خلال معرض Computex 2026، ليكون واحدا من مجموعة أجهزة الكمبيوتر الصغيرة التي تعتمد على منصة إنفيديا الجديدة.

وكانت الشركة قد أكدت سابقا دعم الجهاز لاتصال 10GbE، إلى جانب إمكانية تشغيل عدة شاشات في الوقت نفسه.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت أجهزة منافسة تعتمد على منصة RTX Spark، من بينها جهاز SFF RTX Spark من آيسر، وجهاز Tiangong AXB35 من هونر، إضافة إلى ProArt GR1X من أسوس.

والآن، أدرجت MSI جهاز EdgeMesa N AI+ على موقعها العالمي، كاشفة عن مجموعة جديدة من مواصفاته التقنية.

وفي الوقت نفسه، ظهر اسم EdgeMesa N AI+ X على الموقع، ما يشير إلى أن MSI قد تكون بصدد إطلاق نسخة أعلى من الجهاز، رغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حولها حتى الآن.

EdgeMesa N AI+ X

ذاكرة تصل إلى 128 جيجابايت وتخزين 4 تيرابايت



أكدت MSI أن EdgeMesa N AI+ سيتوفر بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 128 جيجابايت من نوع LPDDR5x-9600، ما يضعه في منافسة مباشرة مع أجهزة الكمبيوتر الصغيرة التي تعتمد على معالجات AMD Strix Halo، إضافة إلى أحدث أجهزة Mac Studio.

كما يمكن تجهيز الجهاز بسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت باستخدام وحدة تخزين واحدة من نوع M.2.

تبريد متطور ومجموعة منافذ واسعة



ولتوفير التبريد اللازم للمعالج المكون من 20 نواة ضمن منصة RTX Spark، تجمع MSI بين نظام تبريد هوائي وغرفة بخار، إلى جانب محول طاقة بقدرة 240 وات.

وعلى مستوى المنافذ، يضم الجهاز أربعة منافذ USB Type-C بسرعة نقل بيانات تصل إلى 20 جيجابت في الثانية، ويدعم ثلاثة منها تقنية DisplayPort 1.4 Alt Mode لإخراج الصورة.

كما يتضمن الجهاز منفذ HDMI 2.1b واحدا، إلى جانب منفذ شبكة RJ45 يدعم الاتصال بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية 10GbE.

ورغم الكشف عن هذه المواصفات، لم تعلن MSI حتى الآن عن السعر أو موعد طرح EdgeMesa N AI+ في الأسواق، كما لا تزال تفاصيل الإصدار الأقوى EdgeMesa N AI+ X مجهولة.