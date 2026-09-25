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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يؤكد التزامه بميثاق الأمم المتحدة ويبحث آخر التطورات خلال اجتماع ثنائي مع جوتيريش

رئيس وزراء باكستان يؤكد التزامه بميثاق الأمم المتحدة ويبحث آخر التطورات خلال اجتماع ثنائي مع جوتيريش
رئيس وزراء باكستان يؤكد التزامه بميثاق الأمم المتحدة ويبحث آخر التطورات خلال اجتماع ثنائي مع جوتيريش
أ ش أ

 أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التزام بلاده الراسخ بالتعددية ودور الأمم المتحدة المحوري في تعزيز السلام والتنمية الدوليين.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده شريف مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

و أكد رئيس وزراء باكستان - حسبما نقل (راديو باكستان) اليوم /الجمعة/ - تمسك بلاده القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أعرب عن تقديره لقيادة الأمين العام للمنظمة، وأشاد بدوره القائم على المبادئ لدعم ميثاق الأمم المتحدة في جميع جوانب عمل المنظمة من أجل خير البشرية.

وتبادل الجانبان الرؤى حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.

وشدد شريف على أهمية الحوار والدبلوماسية في حل التوترات الإقليمية، وأكد التزام باكستان بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب شريف عن دعم باكستان لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

ولفت رئيس الوزراء الباكستاني إلى الاتجاه المتصاعد لظاهرة الإسلاموفوبيا، خاصة في الجوار المباشر؛ مما يتطلب عملا دوليا فعالا للحد من انتشارها.

وبحث الجانبان أيضا الوضع في أفغانستان، والزيادة الكبيرة في الإرهاب المنطلق من الأراضي الأفغانية.

من جانبه.. أشاد جوتيريش بالدور الرائد الذي تضطلع به باكستان وصوتها القوي في الأمم المتحدة، وإسهامها في دعم السلام والأمن الدوليين، خاصة جهود الوساطة المهمة التي اضطلعت بها باكستان من أجل إيجاد حل سلمي للصراع في المنطقة وإحلال سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وثمن أمين عام الأمم المتحدة دور باكستان كذلك وتضحياتها لمجابهة الإرهاب.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعزيز السلام والتنمية الدوليين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

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