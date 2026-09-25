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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسا وزراء باكستان وبنجلاديش يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيسا وزراء باكستان وبنجلاديش يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
رئيسا وزراء باكستان وبنجلاديش يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
أ ش أ

بحث رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مع نظيره البنغالي طارق رحمن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية، وذلك خلال اجتماعهما على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الجمعة/ أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للزخم الإيجابي في العلاقات بين البلدين، كما اتفقا على تعزيز التعاون بشكل أكبر في مجالات التجارة والاستثمار والاتصال والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى الاتصالات بين الشعوب.. وشددا على استمرار التنسيق الوثيق في المحافل متعددة الأطراف وخاصة الأمم المتحدة.

من جانبه.. هنأ شريف بنجلاديش على توليها رئاسة الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن دعم باكستان لجهودها الرامية إلى تعزيز أهداف الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة تأتي في وقت تستمر فيه تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيات الحوثي بالقرب من مضيق باب المندب.

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف نظيره البنغالي طارق رحمن عزيز العلاقات الثنائية التطورات الإقليمية والعالمية لدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

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