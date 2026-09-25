مطار النجف الدولي: إيقاف جميع الرحلات الجوية من إيران والمغادرة إليها

أصدرت إدارة مطار محافظة النجف العراقية اليوم “الجمعة 25 سبتمبر ” قرارا بعدم استقبال طائرات الخطوط الجوية الإيرانية في المطار.

وبحسب الاشعار فقد اكدت إدارة المطار انها - بالاستناد الى التوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة - تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة من والى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبارا من الساعة الثانية من يوم الجمعة وحتى اشعار اخر".

وتواصل شركات الطيران الإيرانية تسيير رحلاتها الدولية يوم الأربعاء، متحدية الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لوقف أسطولها عبر فرض عقوبات على الشركات التي تقدم خدماتها لها.

وأظهر موقع تتبع الرحلات Flightradar24، بعد ساعات من بدء القيود الأمريكية الجديدة، انطلاق 6 رحلات من إيران إلى وجهات شملت بانكوك وبوكيت في تايلاند، وشنغهاي في الصين، وكابول في أفغانستان.



ولا يزال مطار الإمام الخميني في طهران، أكبر مطارات البلاد ومركزها الدولي الرئيسي، يستقبل رحلات مجدولة إلى وجهات دولية مثل الصين وتركيا ودبي، بالإضافة إلى النجف في العراق.