الطيران الإيراني يتحدى العقوبات الأمريكية ويواصل رحلاته إلى 5 دول

واصلت شركات الطيران الإيرانية تسيير رحلاتها الدولية يوم الأربعاء، متحدية الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لوقف أسطولها عبر فرض عقوبات على الشركات التي تقدم خدماتها لها.

وأظهر موقع تتبع الرحلات Flightradar24، بعد ساعات من بدء القيود الأمريكية الجديدة، انطلاق 6 رحلات من إيران إلى وجهات شملت بانكوك وبوكيت في تايلاند، وشنغهاي في الصين، وكابول في أفغانستان.

ولا يزال مطار الإمام الخميني في طهران، أكبر مطارات البلاد ومركزها الدولي الرئيسي، يستقبل رحلات مجدولة إلى وجهات دولية مثل الصين وتركيا ودبي، بالإضافة إلى النجف في العراق.

تايلاند: لم نتلق توجيهات بالمنع

وتعرض الحزمة الجديدة من العقوبات مشغلي المطارات وشركات التزود بالوقود وغيرها من الخدمات لخطر العقوبات الثانوية، إلا أن تنفيذها ومراقبة الالتزام بها يمثل تحديا بحد ذاته.

وقال رئيس شركة مطارات تايلاند المحدودة باوينا جارياتيثيفونج: "لم نتلق أي لوائح أو توجيهات من الحكومة التايلاندية أو وزارة الخارجية، لذا ليس بوسعنا سوى قبولها"، مبقيا الباب مفتوحا أمام التعليق حال صدور توجيهات من السلطات.

من جانبه، أكد نائب المدير العام للتنمية الاقتصادية للطيران في هيئة الطيران المدني في تايلاند، سارون بنجانيرات، أن الهيئة لم تتلق أي تعليمات لوقف الرحلات.

شبكة محدودة منذ فبراير

وتشغل شركات الطيران الإيرانية شبكة محدودة منذ فبراير الماضي، ولم تستأنف أي شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى البلاد منذ ذلك الحين، فيما أعلنت هيئتا طيران مدني فقط حظرا شاملا على الشركات الإيرانية، وهما جورجيا وأذربيجان.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن هيئة الطيران المدني الإيرانية علقت رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بناء على توجيهات من السلطات المحلية، مع بذل جهود لتحويل مسار رحلات بغداد إلى النجف.

ماهان للطيران تواصل التشغيل رغم العقوبات

وكانت شركة ماهان للطيران، ثاني أكبر شركة طيران في إيران، قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق جميع رحلاتها إلى تركيا وعمان إلى أجل غير مسمى، لكنها واصلت تسيير 6 رحلات دولية على الأقل يوم الأربعاء، ثلاث إلى الصين واثنتان إلى تايلاند وواحدة إلى أفغانستان، رغم العقوبات المفروضة عليها لعلاقاتها بالحرس الثوري.

وأظهرت المتابعة أن 7 رحلات تجارية إيرانية على الأقل كانت متجهة إلى إسطنبول، بينها رحلات تابعة للخطوط الإيرانية الحكومية التي أكدت الثلاثاء أنها لم تبلغ بأي حظر، ومن بين 24 رحلة قادمة من طهران إلى مطار إسطنبول الدولي، ألغيت 6 رحلات فقط.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرح لقناة CNBC هذا الأسبوع بأنه "سيتم إغلاق جميع شركات الطيران الإيرانية حول العالم" اعتبارا من الأربعاء، محذرا من أن من يتجاهل العقوبات "سيستبعد من النظام الدولاري".