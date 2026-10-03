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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ بقدرات ذكاء اصطناعي وتغيير مسار الطيران

صاروخ بقدرات ذكاء اصطناعي
صاروخ بقدرات ذكاء اصطناعي
أ ش أ

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت أن نسخة من صاروخ كروز أطلقته خلال تدريب عسكري الساعات الماضية، تستخدم تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الصاروخ يمتلك قدرات متقدمة لتغيير مساره أثناء الطيران.
وقالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن الصاروخ قادر على تغيير مساره على ارتفاع منخفض، وإن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أُدخلت ضمن منظومته، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وأضافت كيم يو جونج أن كوريا الشمالية أجرت فجر يوم /السبت/ تدريبًا لإطلاق سلاح استراتيجي باتجاه بحر الشرق الكوري، مستخدمة صاروخًا استراتيجيًا متوسط المدى، بحضور الزعيم كيم جونج أون الذي أشرف على التدريب.
وتابعت أن الاختبارات أثبتت، فعالية نمط طيران خاص للصاروخ، بما في ذلك مسار متموج قالت إنه صعّب على الجانب الآخر تتبع الصاروخ منذ نقاطه الأولى.
كما ذكرت أن الصاروخ يستطيع تغيير مساره أثناء التحليق على ارتفاع منخفض، معتبرة أن هذه القدرة تجعل من الصعب تفادي الهجوم.
وأفادت إدارة الصواريخ الكورية الشمالية بأن الصاروخ قادر على اعتماد أربعة أنماط مختلفة على الأقل لمسار الطيران، وفقًا لطبيعة المهمة والهدف.
ونقلت كيم يو جونج عن الزعيم الكوري الشمالي اعتقاده بأن الوصول إلى مثل هذه التكنولوجيا لن يكون متاحًا لأي دولة أخرى في العالم لعدة سنوات.

كوريا الشمالية صاروخ عسكري الساعات الذكاء الاصطناعي

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