مانويل جوزيه يكشف مفاجأة بشأن رونالدو وجيسوس: وقع في الفخ

كشف البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن وجهة نظره بشأن الواقعة التي جمعت مواطنه كريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال.

وقال مانويل جوزيه إن جيسوس تعرض لضغوط من أجل استدعاء كريستيانو رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال، رغم عدم اقتناعه بالمستوى الذي يقدمه اللاعب.

وأوضح جوزيه: «جورجي جيسوس تم إجباره على استدعاء كريستيانو رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال، لكنه رأى أن أداءه كان ضعيفًا، لذلك قرر أن يجعله يجري عمليات الإحماء».

وأضاف: «بعد 20 دقيقة، طلب منه الجلوس مجددًا، لأنه كان يعرف مسبقًا كيف ستكون ردة فعل اللاعب».

واختتم مدرب الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: «رونالدو وقع في الفخ، وكل شيء كان مُرتبًا مسبقًا. هذه وجهة نظري».