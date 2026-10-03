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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للعام الثاني على التوالي.. القاهرة تجمع 13 دولة في البطولة العربية للجولف 2026

مدينتى
مدينتى
أحمد عبد القوى

تستعد مصر لاستضافة منافسات البطولة العربية للناشئين والشباب للجولف 2026، على ملاعب جولف مدينتي وميراج سيتي، وسط مشاركة واسعة من المواهب العربية الصاعدة في مختلف الفئات العمرية . وتنطلق فعاليات البطولة بمراسم الافتتاح يوم الاربعاء القادم الموافق 7 أكتوبر ، فيما تبدأ المنافسات الرسمية خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر.

ويشارك في البطولة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون 13 دولة عربية ، من : المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، لبنان ، فلسطين ، عمان ، البحرين ، الأردن ، تونس ، ليبيا ، قطر ، العراق ، المغرب ، ومصر الدولة المضيفة . 
وتشهد البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات العمرية للجنسين، وهي: تحت 13 و 16 سنة أولاد وبنات ، تحت 18 سنة أولاد ، وتحت 21 سنة شباب وفتيات.

وأكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن استضافة مصر للبطولة العربية للجولف للعام الثاني على التوالي، يؤكد قدرتها على تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الجولف الدولية وزيادة جذب  السياحة الرياضية ذات الإنفاق المرتفع بما ينعكس ايجابا على مدخلات العملة الصعبة للاقتصاد القومي.

وأشار عمر هشام الى أن إقامة البطولة العربية للناشئين والشباب للجولف 2026 في مصر يأتي استثماراً للتعاون المثمر والبناء بين الاتحاد المصري والاتحاد العربي للجولف، وامتداداً للنجاح الكبير الذي حققته مصر في إستضافة وتنظيم البطولة العربية للجولف 2025، والتي شهدت نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والفني، وهو ما شجع على مواصلة استضافة البطولة وتطويرها بما يتناسب مع تطلعات الاتحادات العربية والجيل الجديد من لاعبي الجولف.

وأضاف عمر هشام أن البطولة العربية 2026 تشهد مشاركة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن حجم الإقبال والمشاركة يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجولف على المستوى العربي، ويوفر فرص الاحتكاك والمنافسة للاعبين واللاعبات العرب، بما يسهم في اكتشاف المواهب الجديدة وصقل قدراتها الفنية وإعدادها للمشاركة في البطولات الدولية.

مدينتى جولف البطولة العربية للناشئين والشباب للجولف 2026

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