شرط الـ70 مليون يورو.. ريال مدريد يراقب مدافع ليفركوزن

دخل جاريل كوانساه، مدافع باير ليفركوزن، دائرة اهتمامات ريال مدريد استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحث النادي الإسباني عن خيارات جديدة لتدعيم الخط الخلفي.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية ، أن كوانساه يحظى بمتابعة من جانب مسؤولي ريال مدريد، بعدما وضعه النادي ضمن قائمة مختصرة من المدافعين المرشحين للانضمام إلى صفوفه.

ويجذب اللاعب الإنجليزي اهتمام ريال مدريد بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز، إذ يستطيع اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيمن، وهي المرونة التي قد تمنحه أفضلية في حسابات النادي الملكي.

ولا يبدو الطريق إلى كوانساه سهلًا، خاصة أن ليفربول لا يزال يحتفظ ببند لإعادة شراء اللاعب بقيمة 70 مليون يورو، على أن يظل هذا البند ساريًا حتى 15 يونيو المقبل، وسط اهتمام أندية أوروبية أخرى بالحصول على خدماته.

وانضم كوانساه، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى باير ليفركوزن قادمًا من ليفربول في بداية الموسم الماضي، وشارك مع الفريق الألماني في 6 مباريات منذ انطلاق الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا.

وعلى المستوى الدولي، خاض كوانساه 7 مباريات مع منتخب إنجلترا، وشارك أساسيًا في مواجهة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء خلال الفوز على التشيك بهدفين دون رد.

وسبق لكوانساه الظهور مع منتخب إنجلترا في مركز الظهير الأيمن خلال منافسات كأس العالم 2026، ليواصل تقديم نفسه كأحد الخيارات القادرة على شغل أكثر من مركز في الخط الدفاعي.