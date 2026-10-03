قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل صلاة الجماعة واجبة على الرجال؟.. الإفتاء: سنة وتنعقد في المسجد أو البيت
أخبار التكنولوجيا | هواوي تطلق سلسلة Mate 90 بتصميم يكسر المألوف.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا
منتدى العلمين – أفريقيا بوابة مصرية لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي
ما وراء المساعدات.. ماذا تفعل مصر داخل غزة؟
1500 مستثمر في العلمين .. مصر تطرح رؤيتها لتعزيز دور ريادة الأعمال في أفريقيا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
الخارجية الروسية تجدد تحذيرها للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا
هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل
ابن مصر.. الاتحاد العراقي يتواصل مع مؤمن سليمان لتدريب أسود الرافدين
في القاهرة.. الأطباء العرب يعيدون ترتيب أولويات العمل الصحي
باكستان والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتؤكدان أهمية الدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرط الـ70 مليون يورو.. ريال مدريد يراقب مدافع ليفركوزن

جاريل كوانساه
جاريل كوانساه
إسراء أشرف

دخل جاريل كوانساه، مدافع باير ليفركوزن، دائرة اهتمامات ريال مدريد استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحث النادي الإسباني عن خيارات جديدة لتدعيم الخط الخلفي.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية ، أن كوانساه يحظى بمتابعة من جانب مسؤولي ريال مدريد، بعدما وضعه النادي ضمن قائمة مختصرة من المدافعين المرشحين للانضمام إلى صفوفه.

ويجذب اللاعب الإنجليزي اهتمام ريال مدريد بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز، إذ يستطيع اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيمن، وهي المرونة التي قد تمنحه أفضلية في حسابات النادي الملكي.

ولا يبدو الطريق إلى كوانساه سهلًا، خاصة أن ليفربول لا يزال يحتفظ ببند لإعادة شراء اللاعب بقيمة 70 مليون يورو، على أن يظل هذا البند ساريًا حتى 15 يونيو المقبل، وسط اهتمام أندية أوروبية أخرى بالحصول على خدماته.

وانضم كوانساه، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى باير ليفركوزن قادمًا من ليفربول في بداية الموسم الماضي، وشارك مع الفريق الألماني في 6 مباريات منذ انطلاق الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا.

وعلى المستوى الدولي، خاض كوانساه 7 مباريات مع منتخب إنجلترا، وشارك أساسيًا في مواجهة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء خلال الفوز على التشيك بهدفين دون رد.

وسبق لكوانساه الظهور مع منتخب إنجلترا في مركز الظهير الأيمن خلال منافسات كأس العالم 2026، ليواصل تقديم نفسه كأحد الخيارات القادرة على شغل أكثر من مركز في الخط الدفاعي.

جاريل كوانساه كوانساه ريال مدريد بايرن ليفركوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

ترشيحاتنا

علي جمعة

لماذا أوصانا رسول الله ﷺ بأهل بيته وحثَّنا على محبتهم ورعاية حقهم ؟.. علي جمعة يجيب

العمرة

الأزهر للفتوى يقدم دليل العمرة لزوار بيت الله الحرام

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خلال تفقده منطقة شمال سيناء الأزهرية

أمين البحوث الإسلامية: على المعلم أن يكون قريبًا من طلابه

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد