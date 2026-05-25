متحدث الرياضة: هبوط الإسماعيلي محسوم.. ونبحث عن إنقاذه

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تتخذ قرارًا بإقالة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المنتخب، موضحًا أن المجلس تمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة بسبب المخالفات التي شهدتها فترة إدارته.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين أصبح أمرًا محسومًا ونهائيًا، مشيرًا إلى أن النادي يواجه أزمات مالية وإدارية معقدة، إلى جانب مديونيات كبيرة وإيقاف قيد ممتد، مؤكدًا أن الديون المستحقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لن تنتهي أو تسقط بمجرد الهبوط، بل ستظل قائمة وتمثل عبئًا على النادي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تدخل وزير الشباب والرياضة جاء نتيجة تراكم الأزمات المالية والإدارية، فضلًا عن مشكلات مرتبطة بملف العضويات، وليس بسبب الهبوط فقط، مؤكدًا أن الوزير حرص على عقد جلسة مع اللجنة المؤقتة التي تدير النادي لمناقشة الوضع الحالي والحلول الممكنة، معتبرًا أن البيان الصادر عن اللجنة لم يكن موفقًا في طرح الصورة الكاملة.

وأضاف أن وزير الرياضة لم يطرح مطلقًا فكرة إلغاء الهبوط مقابل الدمج، باعتبار أن الأمر انتهى وفق اللوائح، بينما تناول الاجتماع مجموعة من البدائل والخيارات المتعلقة بمستقبل قطاع كرة القدم داخل النادي، مثل الاستثمار أو تطوير شركة الكرة، موضحًا أن الحديث عن الدمج لا يعني بأي شكل إنهاء كيان الإسماعيلي أو تجريده من هويته وتاريخه.

وأكد الشاذلي أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اللجنة الحالية إلى دراسة السبل المناسبة لإعادة الإسماعيلي سريعًا إلى الدوري الممتاز، مشيرًا إلى وجود مقترحات تتعلق بإدخال مستثمرين لرعاية النادي أو توفير حلول تمويلية مثل القروض لتخفيف الأعباء المالية.

اختتم تصريحاته بالتأكيد، أن وزير الشباب والرياضة شدد خلال الاجتماع على أن العمل العام ليس أمرًا مفروضًا على أحد، لكنه في الوقت ذاته يرفض فكرة التخلي عن المسؤولية في الأوقات الصعبة، مطالبًا الجميع بالتكاتف لعبور النادي من أزمته الحالية.

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
غرام فى الكرنك
