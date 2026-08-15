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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أقل سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أدنى دولار مقابل الجنيه استقراراً مع بدء  تعاملات له اليوم السبت 15-8-2026 على مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

 

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لأقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع في بنكي “ الإسكندرية، التجاري الدولي CIB”

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتاً على مستوي البنوك المصرية من تعطل العمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار منذ آخر يوم تداول 50.23 جنيه .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.23 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع في بنكي " الإسكندرية، التجاري الدولي CIB"

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.2 جنيه الشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، البركة، الكويت الوطني".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، HSBC، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي".

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي,

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 50.25 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، سايب، نكست، قناة السويس".

البنك المركزي

حملة لتوعية العملاء

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق حملة توعية لمكافحة مخاطر الاحتيال على مستوى القطاع المصرفي، البالغ قوامه 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا.

ونشر البنك المركزي المصري عبر منصاته الرسمية على شبكة الإنترنت تفاصيل تلك المبادرة، التي يشارك فيها كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، تحت شعار «معًا نكافح الاحتيال».

ووجه البنك المركزي المصري، من خلال حملته الجديدة، عملاء البنوك بضرورة المحافظة على سرية البيانات المصرفية والشخصية، وعدم الاستجابة للمكالمات أو الرسائل الاحتيالية للحصول على بيانات أو سرقة الأموال والمدخرات من العملاء.

وشددت تعليمات البنك المركزي المصري على تحذير العملاء من الدخول على أي روابط تصل من شخصيات مجهولة على الهواتف المحمولة للعملاء، أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني.

وخلال الفترات السابقة، شهد القطاع المصرفي عددًا من الشكاوى ومقاطع الفيديو التي سجلها عدد من عملاء البنوك لبعض المحتالين، عبر تسجيل مكالمات هاتفية تمت للاحتيال على بياناتهم وسرقة حساباتهم المصرفية.

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