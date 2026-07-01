الكشف عن مدرب مارسيليا الجديد.. تفاصيل

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعيين برونو جينيسيو مديرا فنيا للفريق، وذلك بعد رحيل حبيب باي بعد فترة امتدت لأربعة أشهر قضاها داخل الفريق.



وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن نادي أولمبيك مارسيليا تعيين برونو جينيسيو مدربًا للفريق الأول، وسيباشر جينيسيو مهامه اليوم، ويأتي هذا التعيين ضمن المرحلة الرياضية الجديدة التي يتبناها النادي بهدف تطويره وتعزيز قدرته التنافسية على أعلى المستويات".



وأتم: "يرحب أولمبيك مارسيليا ترحيباً حاراً ببرونو جينيسيو ويتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد"



وقال جينيسيو: "اخترت الانضمام إلى أولمبيك مارسيليا لأنني انجذبت إلى التحدي الذي عرض علي، أولمبيك مارسيليا نادٍ فريد من نوعه، ذو تاريخ استثنائي، وهوية راسخة، وجماهير شغوفة تتجاوز شهرتها حدود النادي، يسعدني حقًا أن أكون جزءًا من هذا المشروع الجديد".

مدرب ليل السابق



غادر المدرب البالغ من العمر 59 عاما نادي ليل مؤخرا بعد انتهاء عقده الذي استمر عامين، وذلك بعد أن أشرف على 99 مباراة في جميع المسابقات، وقد قاد النادي إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا.