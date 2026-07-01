رسميًا .. مارسيليا الفرنسي يعلن تعيين برونو جينيسيو مدربًا جديدًا للفريق حتى 2028

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعيين برونو جينيسيو مدربًا للفريق الأول حتى 2028، خلفًا للمدرب المُقال حبيب باي.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن جينيسيو سيباشر مهامه اليوم الأربعاء الأول من يوليو 2026 .. مضيفًا أن تعيينه يأتي ضمن المرحلة الرياضية الجديدة التي يتبناها النادي لمواصلة تطويره وتعزيز قدرته التنافسية على أعلى المستويات.

وأشار البيان إلى أن المدرب الجديد للفريق يتمتع بخبرة واسعة على الصعيدين الوطني والأوروبي ليرسخ مكانته كأحد أكثر المدربين الفرنسيين احترامًا.

وسبق لجينيسيو تدريب أندية ليون وستاد رين ونادي بكين جوان الصيني، وخاض أكثر من 200 مباراة في دوريي الدرجة الأولى والثانية في فرنسا وكانت آخر محطاته التدريبية رفقة نادي ليل.

وقال ستيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة أولمبيك مارسيليا: "برونو جينيسيو مدربٌ ذو كفاءة عالية تحظى بتقدير واسع في أوساط كرة القدم الفرنسية .. خبرته ومعاييره الرفيعة ورؤيته الثاقبة للعبة تتوافق تمامًا مع ما كنا نبحث عنه لبدء هذه المرحلة الجديدة".

وأضاف: "فضلًا عن سجله الحافل بالإنجازات، فقد اقتنعنا بالتزامه بمشروعنا، ورغبته في بناء فريقٍ طويل الأمد، وحماسه للانضمام إلى أولمبيك مارسيليا. يسعدنا أن نرحب به في النادي".