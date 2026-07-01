تفتيش مقر الاتحاد الألماني بشأن قضية تذاكر بطولة أوروبا 2024

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المحققين أطلقوا عمليات تفتيش على مستوى البلاد، تتضمن مكاتب الاتحاد المحلي لكرة القدم، في إطار تحقيق بشأن الاشتباه في انتهاكات تتعلق بالتذاكر وخدمات الضيافة في بطولة أوروبا 2024، بعد أيام قليلة من الخروج المفاجئ للمنتخب الألماني من بطولة كأس العالم.



وذكرت الصحيفة أن المداهمات جاءت استجابة للاشتباه في مواطنا ألمانيا وآخر فرنسيا، من بين آخرين.



وأوضحت "بيلد" أن القضية تتعلق بدعوات إقامة في فنادق، وعدة آلاف من التذاكر التي ربما خصصت بشكل غير قانوني لضيوف مفضلين قبل بطولة أوروبا 2024، التي أقيمت في 10 مدن ألمانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن الألماني، هو موظف في البلدية من مدينة جيلسنكيرشن، إحدى المدن التي استضافت البطولة، يشتبه في حصوله على تذاكر ومزايا سفر وإقامة فندقية بقيمة 2400 يورو، لافتة أن التحقيق يتعلق بمزايا غير مصرح بها، بما في ذلك حضور مباراة كرة قدم دولية.

وداع منتخب ألمانيا



وودع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2026 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام باراجواي في دور الـ32.