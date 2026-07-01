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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن دجيش: قرار إلغاء هدف ألمانيا أمام باراجواي صحيح.. وتدخل ممتاز من حكام الـ«VAR»

أيمن دجيش
أيمن دجيش
عبدالله هشام

أكد أيمن دجيش، الخبير التحكيمي والحكم المساعد الدولي السابق، صحة قرار الحكم المغربي جلال جيد بإلغاء هدف ألمانيا أمام باراجواي في مواجهة دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026 بعد العودة إلى تقنية الـ«VAR».

وقال دجيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة «صدى البلد»: «لاعب ألمانيا قام بالتأثير على حركة حارس باراجواي وقرار إلغاء هدف ألمانيا قرار صحيح وتدخل ممتاز من طاقم تقنية الفيديو».

وأشار أيمن دجيش إلى أنه كان هناك قرار صحيح من الحكم جلال جيد بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح ألمانيا أمام باراجواي رغم مطالبة الألمان بوجود لمسة يد داخل منطقة جزاء باراجواي.

جوندوجان يهاجم الـVAR بعد خروج ألمانيا من المونديال

في سياق آخر، شن إلكاي جوندوجان، القائد السابق لـ منتخب ألمانيا، هجومًا حادًا على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، عقب خروج الماكينات من دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن إلغاء هدف جوناثان تاه كان قرارًا خاطئًا حرم منتخب بلاده من التأهل.

وكان المنتخب الألماني قد ودع البطولة بعد خسارته أمام باراجواي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، بعدما ألغى الحكم هدفًا سجله جوناثان تاه في الدقيقة 102 إثر مراجعة تقنية الفيديو، بداعي وجود مخالفة على حارس مرمى باراجواي خلال تنفيذ ركلة ركنية.

وأثار القرار موجة واسعة من الجدل، خاصة بعدما رأى كثيرون أن الاحتكاك لم يكن يستوجب إلغاء الهدف الذي كان كفيلًا بمنح ألمانيا بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، انتقد جوندوجان قرار الحكم قائلًا: "أداء الفريق اليوم بالتأكيد لا يحتاج إلى تجميل... ولكن ما هذا القرار اللعين من تقنية الفيديو؟".

وأضاف: "في الدوري الإنجليزي الممتاز كانوا سيكتفون بابتسامة ساخرة على شيء كهذا، وخاصة عند التراجع عن قرار تم اتخاذه".

ورغم انتقاده لقرار التحكيم، أقر لاعب وسط ألمانيا بأن منتخب بلاده لم يقدم المستوى المنتظر، مختتمًا تصريحاته: "بالطبع كان الأمر مخيبًا للآمال بشكل وحشي أيضًا، ولسوء الحظ فشلنا نحن أنفسنا في الإقناع على مدار 120 دقيقة".

أيمن دجيش جلال جيد كأس العالم 2026 ألمانيا باراجواي

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