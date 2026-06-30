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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوندوجان يهاجم الـVAR بعد خروج ألمانيا من المونديال

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
إسلام مقلد

شن إلكاي جوندوجان، القائد السابق لـ منتخب ألمانيا، هجومًا حادًا على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، عقب خروج الماكينات من دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن إلغاء هدف جوناثان تاه كان قرارًا خاطئًا حرم منتخب بلاده من التأهل.

هدف ملغي أشعل الجدل

وكان المنتخب الألماني قد ودع البطولة بعد خسارته أمام باراجواي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، بعدما ألغى الحكم هدفًا سجله جوناثان تاه في الدقيقة 102 إثر مراجعة تقنية الفيديو، بداعي وجود مخالفة على حارس مرمى باراجواي خلال تنفيذ ركلة ركنية.

وأثار القرار موجة واسعة من الجدل، خاصة بعدما رأى كثيرون أن الاحتكاك لم يكن يستوجب إلغاء الهدف الذي كان كفيلًا بمنح ألمانيا بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

جوندوجان: في البريميرليج لا يُحتسب مثل هذا الخطأ

وعبر حسابه على منصة "إكس"، انتقد جوندوجان قرار الحكم قائلًا: "أداء الفريق اليوم بالتأكيد لا يحتاج إلى تجميل... ولكن ما هذا القرار اللعين من تقنية الفيديو؟".

وأضاف: "في الدوري الإنجليزي الممتاز كانوا سيكتفون بابتسامة ساخرة على شيء كهذا، وخاصة عند التراجع عن قرار تم اتخاذه".

اعتراف بتراجع مستوى المنتخب

ورغم انتقاده لقرار التحكيم، أقر لاعب وسط ألمانيا بأن منتخب بلاده لم يقدم المستوى المنتظر، مختتمًا تصريحاته: "بالطبع كان الأمر مخيبًا للآمال بشكل وحشي أيضًا، ولسوء الحظ فشلنا نحن أنفسنا في الإقناع على مدار 120 دقيقة".

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