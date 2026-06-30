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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قاد باراجواي لبلوغ دور الـ16.. الحارس "جيل" أفضل لاعب في لقاء ألمانيا بالمونديال

قاد باراجواي لبلوغ دور الـ16.. الحارس "جيل" أفضل لاعب في لقاء ألمانيا بالمونديال
قاد باراجواي لبلوغ دور الـ16.. الحارس "جيل" أفضل لاعب في لقاء ألمانيا بالمونديال
أ ش أ

تُوج حارس مرمى منتخب باراجواي لكرة القدم، أورلاندو جيل، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.
وحقق منتخب باراجواي مفاجأة مدوية بالفوز على منتخب ألمانيا بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل الأول لدور الـ16 للمونديال، ويودع المنتخب الألماني البطولة مبكرًا.
وتألق حارس باراجواي للغاية في لقاء اليوم، وتصدى لركلتي جزاء أمام المنتخب الألماني، ليقود منتخب بلاده لبلوغ الدور القادم على حساب منتخب ألمانيا.
جدير بالذكر أن منتخب باراجواي يعد المنتخب الثالث الذي يتأهل لدور الـ16 للمونديال، بعد منتخبي كندا والبرازيل.

حارس مرمى منتخب باراجواي لكرة القدم أورلاندو جيل جائزة أفضل لاعب بطولة كأس العالم 2026 منتخب ألمانيا

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