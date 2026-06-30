كيميتش بعد صدمة الخروج: ألمانيا تستحق الإقصاء من كأس العالم.. ونحن من أفسد كل شيء

اعترف جوشوا كيميتش، قائد منتخب ألمانيا، بأحقية "الماكينات" في توديع كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر طوال مشواره في البطولة، وأن اللاعبين وحدهم يتحملون مسؤولية الخروج المبكر.

وودع منتخب ألمانيا منافسات كأس العالم من دور الـ32، بعدما خسر أمام باراجواي بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة.

"استحققنا الإقصاء"

وقال كيميتش عقب المباراة: "إنه شعور فظيع، لم نلعب بشكل جيد أمام أي منافس".

وأضاف: "واجهنا مشاكل كبيرة في ثلاث مباريات أمام منتخبات ليست من الطراز العالمي، وهذه حقيقة، لذلك نعم... نحن نستحق تمامًا الإقصاء من كأس العالم".

اعتذار للجماهير الألمانية

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي ألمانيا"، عبّر قائد المنتخب عن حزنه لإخفاق الفريق في إسعاد الجماهير، قائلًا: "أتذكر منتخب ألمانيا في طفولتي، كان دائمًا حاضرًا في نصف النهائي والنهائي، وكنا نتمنى أن نمنح هذا الشعور للأطفال والجماهير والجيل الحالي، لكننا فشلنا في ذلك".

وأضاف: "هذا مؤسف للغاية، خاصة أن ألمانيا تمنحنا الكثير ولدينا إنجازات نفخر بها، لكن المنتخب الوطني ليس كذلك في الوقت الحالي، وعلينا جميعًا تحمل المسؤولية".

"لا أعذار.. نحن السبب"

واختتم كيميتش تصريحاته برسالة حاسمة، مؤكدًا أن اللاعبين وحدهم يتحملون مسؤولية الإخفاق، وقال: "لا يمكن لأحد أن يتهرب من المسؤولية، فنحن من كنا داخل الملعب، ونحن من أفسد كل شيء. لم يكن المدرب، ولا الإعلام، ولا الحكم، ولا المنافس... بل نحن فقط".