بعد 12 عامًا من المجد.. ألمانيا تعيش أسوأ حقبة في تاريخها الحديث

واصل منتخب ألمانيا ابتعاده عن منصات التتويج في البطولات الكبرى، بعدما ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ32، إثر خسارته أمام منتخب باراجواي بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخطف المنتخب الباراجوي بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا والسويد، بينما تلقى المنتخب الألماني ضربة جديدة أضافت فصلًا آخر إلى سلسلة نتائجه المخيبة منذ تتويجه بلقب كأس العالم 2014.

ورغم البداية القوية لألمانيا في النسخة الحالية، بعدما حققت فوزًا كبيرًا على كوراساو بنتيجة (7-1)، ثم تجاوزت كوت ديفوار (2-1)، قبل خسارتها أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فإنها فشلت في مواصلة المشوار، لتغادر البطولة أمام باراجواي في أول أدوار خروج المغلوب.

ومنذ رفع كأس العالم في البرازيل عام 2014، لم ينجح المنتخب الألماني في استعادة بريقه، إذ خرج من نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2016، ثم ودع كأس العالم 2018 من دور المجموعات، قبل أن يخرج من دور الـ16 في يورو 2020، ويكرر الخروج من دور المجموعات في مونديال 2022، ثم يودع يورو 2024 من الدور ربع النهائي، قبل أن يضيف الخروج من دور الـ32 في كأس العالم 2026 إلى سلسلة الإخفاقات.

ولم تقتصر معاناة المنتخب الألماني على بطولات كأس العالم وأمم أوروبا، بل فشل أيضًا في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية منذ انطلاق البطولة، ليؤكد استمرار مرحلة التراجع التي يعيشها أحد أكثر المنتخبات تتويجًا في تاريخ كرة القدم العالمية، وسط مطالب جماهيرية بإعادة بناء الفريق واستعادة مكانته بين كبار اللعبة.