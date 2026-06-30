قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة.. ولا خطط للقاء المسئولين الأمريكيين
رحلوا إلى غير رجعة.. وزير الداخلية الأمريكي يرقص فرحاً بخروج إيران من كأس العالم
عامر العمايرة: فوز المغرب على هولندا يقفز بـ أسود الأطلس إلى المركز السادس عالميًا
اليوم.. ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال المنتخب الأردني في مطار الملكة علياء
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتفاء بإقصاء ألمانيا من المونديال.. رئيس باراجواي يعلن اليوم عطلة رسمية

باراجواى
باراجواى
إسلام مقلد

تحولت فرحة منتخب باراجواي بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 إلى احتفال رسمي في البلاد، بعدما أعلن الرئيس سانتياجو بينيا اعتبار يوم الثلاثاء عطلة رسمية، احتفاءً بالإنجاز التاريخي عقب إقصاء منتخب ألمانيا من البطولة.

ونجح منتخب باراجواي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على ألمانيا بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في واحدة من أكبر مفاجآت مونديال 2026.

رسالة من رئيس باراجواي

وأعلن الرئيس سانتياجو بينيا القرار عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "باراجواي لا تستسلم أبداً... الثلاثاء عطلة رسمية"، في رسالة عكست حجم الاحتفالات التي اجتاحت البلاد عقب التأهل.

أورلاندو جيل بطل التأهل

وجاء القرار بعد ساعات من المباراة التي تألق خلالها الحارس أورلاندو جيل، بعدما تصدى لركلات حاسمة في ركلات الترجيح، ليقود منتخب بلاده إلى أحد أبرز انتصاراته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وداع جديد لألمانيا

في المقابل، واصل المنتخب الألماني سلسلة نتائجه المخيبة في كأس العالم، بعدما ودع البطولة للمرة الثالثة تواليًا، إذ خرج من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، قبل أن يغادر نسخة 2026 من دور الـ32 عقب خسارته أمام باراجواي.

مواجهة مرتقبة في دور الـ16

ويترقب منتخب باراجواي هوية منافسه في دور الـ16، حيث سيواجه الفائز من لقاء فرنسا والسويد، وسط طموحات بمواصلة مشواره التاريخي وتحقيق مفاجآت جديدة في مونديال 2026.

منتخب باراجواي باراجواي كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر: الضمان والكفالة من عقود التوثيقات لحفظ الحقوق وصمام أمان يمنع ركود الأموال

التشهد الأخير في الصلاة

هل أدرك ثواب الجماعة حال دخول الصلاة في التشهد الأخير ؟.. لجنة الفتوى تجيب

الصلاة

ماذا كان يفعل النبي بعد ركعة الوتر؟ يكرر 3 كلمات

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد