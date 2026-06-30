احتفاء بإقصاء ألمانيا من المونديال.. رئيس باراجواي يعلن اليوم عطلة رسمية

تحولت فرحة منتخب باراجواي بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 إلى احتفال رسمي في البلاد، بعدما أعلن الرئيس سانتياجو بينيا اعتبار يوم الثلاثاء عطلة رسمية، احتفاءً بالإنجاز التاريخي عقب إقصاء منتخب ألمانيا من البطولة.

ونجح منتخب باراجواي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على ألمانيا بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في واحدة من أكبر مفاجآت مونديال 2026.

رسالة من رئيس باراجواي

وأعلن الرئيس سانتياجو بينيا القرار عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "باراجواي لا تستسلم أبداً... الثلاثاء عطلة رسمية"، في رسالة عكست حجم الاحتفالات التي اجتاحت البلاد عقب التأهل.

أورلاندو جيل بطل التأهل

وجاء القرار بعد ساعات من المباراة التي تألق خلالها الحارس أورلاندو جيل، بعدما تصدى لركلات حاسمة في ركلات الترجيح، ليقود منتخب بلاده إلى أحد أبرز انتصاراته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وداع جديد لألمانيا

في المقابل، واصل المنتخب الألماني سلسلة نتائجه المخيبة في كأس العالم، بعدما ودع البطولة للمرة الثالثة تواليًا، إذ خرج من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، قبل أن يغادر نسخة 2026 من دور الـ32 عقب خسارته أمام باراجواي.

مواجهة مرتقبة في دور الـ16

ويترقب منتخب باراجواي هوية منافسه في دور الـ16، حيث سيواجه الفائز من لقاء فرنسا والسويد، وسط طموحات بمواصلة مشواره التاريخي وتحقيق مفاجآت جديدة في مونديال 2026.